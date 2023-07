Home Laptop Finder Msi Laptop MSI GE76 Raider 11UG 054 Laptop

MSI GE76 Raider 11UG 054 Laptop MSI GE76 Raider 11UG 054 Laptop is a Windows 10 Home Basic laptop, speculated price is Rs 191,309 in India with Intel Core i7-11800H (11th Gen) Processor and 32 GB DDR4 RAM.

Key Specs Price ₹191,309 (speculated) Display Size 17.3 Inches (43.94 cm) Processor Intel Core i7-11800H (11th Gen) SSD Capacity 1 TB RAM 32 GB DDR4 RAM Operating System Windows 10 Home Basic Display Resolution 1920 x 1080 Pixels Weight 2.89 Kg weight See full specifications Key Specs Price ₹191,309 (speculated) Display Size 17.3 Inches (43.94 cm) Processor Intel Core i7-11800H (11th Gen) SSD Capacity 1 TB RAM 32 GB DDR4 See full specifications

Not officially announced yet The price and specs are based on rumours & speculation

Msi Ge76 Raider 11ug 054 Laptop Full Specifications Key Specs Display 17.3" (43.94 cm) display, 1920 x 1080 px Battery Battery Cell 4 Cell

Power Supply 280 W Ac Adapter W Display Details Pixel Density 127 ppi

Display Type LED

Display Features Full HD IPS LED Backlit Anti-glare Display

Display Resolution 1920 x 1080 Pixels

Refresh Rate 360 Hz

Display Size 17.3 Inches (43.94 cm)

Display Touchscreen No General Information Thickness 27.4 Millimeter thickness

Colors Titanium Blue

Brand MSI

Weight 2.89 Kg weight

Operating System Windows 10 Home Basic

Dimensionswxdxh 397 x 268 x 27.4 mm

Model GE76 Raider 11UG-054

Operating System Type 64-bit Memory RAM type DDR4

Memory Slots 1

Memory Layout 2x16 Gigabyte

Capacity 32 GB

RAM speed 3200 Mhz Multimedia Microphone Type Built-in Microphone

Inbuilt Microphone Yes

Audio Solution Nahimic 3 / Hi-Res Audio

Video Recording 1080p HD

Speakers Built-in Speakers

Sound Technologies 2 x Dynaudio 2W Speaker + 2 x 1W Woofers

Webcam Yes Networking Bluetooth Version 5.2

Bluetooth Yes

Wireless LAN 802.11 b/g/n/ax Others Warranty 1 Year

Sales Package Laptop, Battery, AC Adapter, User Guide Performance Chipset Intel HM570

Processor Intel Core i7-11800H (11th Gen)

Graphic Processor NVIDIA GeForce RTX 3070

Graphics Memory 8 GB

Clockspeed 2.4 Ghz

RAM 32 GB DDR4 RAM Peripherals Pointing Device Touchpad with Multi-Touch Gestures Enabled

Backlit Keyboard Yes

Keyboard Per key RGB Steelseries Keyboard

Fingerprint Scanner No Ports Usb 30 Slots 1

Headphone Jack Yes

Usb Type C 2

SD Card Reader Yes

Microphone Jack Yes Storage SSD Capacity 1 TB

Not sure which

laptop to buy?