Realme C51 Realme C51 is a Android v13 phone, speculated price is Rs 10,499 in India with 50 MP Rear Camera, Octa core (1.8 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) Processor , 5000 mAh Battery and 4 GB RAM.

Not officially announced yet The price and specs are based on rumours & speculation

Not officially announced yet The price and specs are based on rumours & speculation

Realme C51 Full Specifications Key Specs Front Camera 5 MP

Battery 5000 mAh

Rear Camera 50 MP

Display 6.7 inches (17.02 cm) Battery User Replaceable No

Type Li-Polymer

USB Type-C Yes

Capacity 5000 mAh

Quick Charging Yes, Super VOOC, 33W: 50 % in 28 minutes Camera Resolution 5 MP f/2.2, Wide Angle, Primary Camera

Image Resolution 8150 x 6150 Pixels

Shooting Modes Continuous Shooting High Dynamic Range mode (HDR)

Camera Setup Single

Video Recording 1280x720 @ 30 fps

Settings Exposure compensation, ISO control

Camera Features Digital Zoom Auto Flash Face detection Touch to focus

Autofocus Yes

Front Camera Physical Aperture F2.2

Main Camera Physical Aperture F1.8

Flash Yes, LED Flash Design Weight 186 grams

Height 167.2 mm

Thickness 7.9 mm

Width 76.7 mm

Colours Mint Green, Carbon Black Display Touch Screen Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch

Brightness 560 nits

Screen Size 6.7 inches (17.02 cm)

Screen Resolution 720 x 1600 pixels

Screen To Body Ratio Claimed By The Brand 90.3 %

Bezelless Display Yes with waterdrop notch

Aspect Ratio 20:9

Display Type IPS LCD

Pixel Density 262 ppi

Screen To Body Ratio Calculated 84.51 %

Refresh Rate 90 Hz General Custom UI Realme UI

Fingerprint Sensor Yes

Launch Date October 26, 2023 (Expected)

Model C51

Operating System Android v13

Brand realme

Network 5G: Not Supported in India,

4G: Available Supported in India,

3G: Available, 2G: Available Multimedia Loudspeaker Yes

Audio Jack 3.5 mm Network & Connectivity SIM 1 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available

Wifi Features Mobile Hotspot

VoLTE Yes

SIM Slot(s) Dual SIM, GSM+GSM

SIM Size SIM1: Nano, SIM2: Nano

USB Connectivity Mass storage device, USB charging

SIM 2 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available

Bluetooth Yes, v5.0

GPS Yes with A-GPS, Glonass

WiFi Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz

Network Support 5G Not Supported in India, 4G Supported in India, 3G, 2G

NFC No Performance Chipset Unisoc T612

RAM 4 GB

RAM type LPDDR4X

Processor Fabrication 12 nm

Graphics Mali-G57

Architecture 64 bit

Processor Octa core (1.8 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) Special Features Other Sensors Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass

Fingerprint Sensor Position Side Storage Expandable Memory Yes, Up to 2 TB

Internal Memory 64 GB

